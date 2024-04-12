Кудряшов Евдоким Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти18.04.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Артемий Ефимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Евдокимовна
Мать ребёнка: Кудряшова Анна Егорова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кудряшов Степан Евдокимович
Мать ребёнка: Кудряшова Анна Егорова
Место жительства
1850
26 семья
Место жительства
1858
23 семья
Смерть
18.04.1871