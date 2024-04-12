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Кудряшов Евдоким Артемьевич

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

18.04.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Артемий Ефимович

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Евдокимовна

Мать ребёнка: Кудряшова Анна Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кудряшов Степан Евдокимович

Мать ребёнка: Кудряшова Анна Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
26 семья
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
23 семья
Смерть
18.04.1871
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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