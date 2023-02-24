Кудряшова Матрена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Кудряшев Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Евдокимович
Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Рождение ребёнка
24.01.1872
Сын: Кудряшов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Кудряшов Степан Евдокимович
Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Смерть
Неизвестно