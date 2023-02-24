Кудряшова Матрена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Матрена Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Кудряшев Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Евдокимович

Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Рождение ребёнка
24.01.1872

Сын: Кудряшов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Кудряшов Степан Евдокимович

Хвалынский уезд, Барановская волость, д. Кочетовка
Смерть
Неизвестно
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