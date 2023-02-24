Кудряшов Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшов Александр Григорьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудряшов Григорий Степанович

Мать: Кудряшева Марфа (Максимовна)

Россия
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