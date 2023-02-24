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Кудряшов Александр Григорьевич
Кудряшов Александр Григорьевич
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Место рождения
Россия
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кудряшов Григорий Степанович
1872 г.р.
Мать
Кудряшева Марфа (Максимовна)
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Кудряшов Григорий Степанович
Мать:
Кудряшева Марфа (Максимовна)
Россия
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