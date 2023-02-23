Кудряшева Марфа (Максимовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшева Марфа (Максимовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

23.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Тимофеева Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
09.07.1905

Сын: Кудряшов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович

Саратовская обл., г. Хвалынск, п. Либкнехта, 21
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кудряшов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Кудряшов Григорий Степанович

Россия
Смерть
23.04.1949
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