Юрина Пелагея Васильевна
Место рожденияПензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск
Дата рождения01.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868
Отец: Юрин Василий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1896
Отец ребёнка: Астахов Сергей не известно
Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.
Рождение ребёнка
01.01.1901
Отец ребёнка: Наумкин Прокопий не известно
Смерть
Неизвестно