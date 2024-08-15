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Юрина Пелагея Васильевна

Место рождения

Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск

Дата рождения

01.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868

Отец: Юрин Василий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумкин Прокопий не известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Сергей не известно

Рождение ребёнка
21.03.1896

Сын: Астахов Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Астахов Сергей не известно

Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.
Рождение ребёнка
01.01.1901

Сын: Наумкин Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Наумкин Прокопий не известно

Смерть
Неизвестно

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