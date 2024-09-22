Юрин Василий Яковлевич
Место рожденияПензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск
Дата рождения01.01.1831
Дата смерти01.01.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
01.01.1831
Отец: Юрин Яков не известно
Мать: не указана
Мой прапрадед Юрин Василий Яковлевич со своей семьей в 1883году приехал в Сибирь, в Енисейскую губернию, минусинский уезд, Курагинскую волость, деревню Грязнуха ( ныне пос. Уральский с 1970г). Приехал... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1868
Дочь: Юрина Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Юрин Терентий Васильевич переехал в с. Грязнуха 12-13 летним возрасте , 1870г рождения, который в 1888 году женился на Комаровой Аграфене Дмитриевне 1867года рождения. Занимался земледелием, работал ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Киркина (Юрина) Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1917