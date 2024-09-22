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Юрин Василий Яковлевич

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Место рождения

Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск

Дата рождения

01.01.1831

Дата смерти

01.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1831

Отец: Юрин Яков не известно

Мать: не указана

Мой прапрадед Юрин Василий Яковлевич со своей семьей в 1883году приехал в Сибирь, в Енисейскую губернию, минусинский уезд, Курагинскую волость, деревню Грязнуха ( ныне пос. Уральский с 1970г). Приехал... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1868

Дочь: Юрина Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Юрин Терентий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Юрин Терентий Васильевич переехал в с. Грязнуха 12-13 летним возрасте , 1870г рождения, который в 1888 году женился на Комаровой Аграфене Дмитриевне 1867года рождения. Занимался земледелием, работал ... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Киркина (Юрина) Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1917

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