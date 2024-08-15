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Юрин Яков не известно

Место рождения

Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары

Дата рождения

01.01.1811

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Мой прапрапрадед Юрин Яков жил в Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары ( ныне город Белинск).
Рождение ребёнка
01.01.1831

Сын: Юрин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мой прапрадед Юрин Василий Яковлевич со своей семьей в 1883году приехал в Сибирь, в Енисейскую губернию, минусинский уезд, Курагинскую волость, деревню Грязнуха ( ныне пос. Уральский с 1970г). Приехал... Показать все
Смерть
1880

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