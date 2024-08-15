Юрин Яков не известно
Место рожденияПензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары
Дата рождения01.01.1811
Дата смерти1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
01.01.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Мой прапрапрадед Юрин Яков жил в Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары ( ныне город Белинск).
Рождение ребёнка
01.01.1831
Мать ребёнка: не указана
Мой прапрадед Юрин Василий Яковлевич со своей семьей в 1883году приехал в Сибирь, в Енисейскую губернию, минусинский уезд, Курагинскую волость, деревню Грязнуха ( ныне пос. Уральский с 1970г). Приехал... Показать все