Юрин Терентий Васильевич
Место рожденияПензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск
Дата рождения1870
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Юрин Василий Яковлевич
Мать: не указана
Юрин Терентий Васильевич переехал в с. Грязнуха 12-13 летним возрасте , 1870г рождения, который в 1888 году женился на Комаровой Аграфене Дмитриевне 1867года рождения. Занимался земледелием, работал ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1890
Дочь: Тихонова Дарья Терентьевна
Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1897
Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна
работала в колхозе Красная Москва, затем Большевик.
Рождение ребёнка
01.01.1906
Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Назарова Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Зыкова Матрена Терентьевна
Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна
Смерть
1930