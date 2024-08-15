Юрин Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрин Терентий Васильевич

Юрин Терентий Васильевич

avatar

Место рождения

Пензенской губернии, Чамбарского уезда, село Чамбары (ныне город Белинск

Дата рождения

1870

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Юрин Василий Яковлевич

Мать: не указана

Юрин Терентий Васильевич переехал в с. Грязнуха 12-13 летним возрасте , 1870г рождения, который в 1888 году женился на Комаровой Аграфене Дмитриевне 1867года рождения. Занимался земледелием, работал ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1890

Дочь: Тихонова Дарья Терентьевна

Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Юрин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна

работала в колхозе Красная Москва, затем Большевик.
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Юрин Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Назарова Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Зыкова Матрена Терентьевна

Мать ребёнка: Юрина Аграфена Дмитриевна

Смерть
1930

Мы используем куки для улучшения работы сайта.