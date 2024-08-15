Юрина Аграфена Дмитриевна
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения07.01.1867
Дата смерти01.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1890
Дочь: Тихонова Дарья Терентьевна
Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1897
Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич
работала в колхозе Красная Москва, затем Большевик.
Рождение ребёнка
01.01.1906
Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1908
Дочь: Назарова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1910
Дочь: Зыкова Матрена Терентьевна
Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич
Смерть
01.01.1958