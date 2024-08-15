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Юрина Аграфена Дмитриевна

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Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

07.01.1867

Дата смерти

01.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1890

Дочь: Тихонова Дарья Терентьевна

Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Юрин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич

работала в колхозе Красная Москва, затем Большевик.
Рождение ребёнка
01.01.1906

Сын: Юрин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1908

Дочь: Назарова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1910

Дочь: Зыкова Матрена Терентьевна

Отец ребёнка: Юрин Терентий Васильевич

Смерть
01.01.1958

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