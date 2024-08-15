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Наумкин Петр Прокопьевич

Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

01.01.1901

Дата смерти

01.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901

Отец: Наумкин Прокопий не известно

Мать: Юрина Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумкина Евдокия Серьгеевна

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Потехина Мария Петровна

Мать ребёнка: Наумкина Евдокия Серьгеевна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Наумкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Наумкина Евдокия Серьгеевна

Смерть
01.05.1942

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