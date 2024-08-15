Наумкин Петр Прокопьевич
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения01.01.1901
Дата смерти01.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Потехина Мария Петровна
Мать ребёнка: Наумкина Евдокия Серьгеевна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Мать ребёнка: Наумкина Евдокия Серьгеевна
Смерть
01.05.1942