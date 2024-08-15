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Наумкина Евдокия Серьгеевна

Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

30.11.1914

Дата смерти

01.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1914

Отец: Бабкин Сергей не известно

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумкин Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.01.1924

Дочь: Потехина Мария Петровна

Отец ребёнка: Наумкин Петр Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Наумкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Наумкин Петр Прокопьевич

Смерть
01.01.1970

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