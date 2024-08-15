Наумкина Евдокия Серьгеевна
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения30.11.1914
Дата смерти01.01.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1914
Отец: Бабкин Сергей не известно
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1924
Дочь: Потехина Мария Петровна
Отец ребёнка: Наумкин Петр Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.01.1926
Отец ребёнка: Наумкин Петр Прокопьевич
Смерть
01.01.1970