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Астахов Сергей не известно

Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

01.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1896

Сын: Астахов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Юрина Пелагея Васильевна

Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.

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