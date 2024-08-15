Астахов Сергей не известно
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения01.01.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
21.03.1896
Мать ребёнка: Юрина Пелагея Васильевна
Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.