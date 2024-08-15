Астахов Яков Сергеевич
Место рожденияКрасноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха
Дата рождения21.03.1896
Дата смерти16.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896
Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.
Смерть
16.07.1943
Лейтенант, __.__.1896, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха, Место службы: 1 пул. полк 1 гв. м. див.. Картотека ранений. Гв. мл. лейтенант, 21.03.1896, Красноярский край, Курагинский р-н, с... Показать все