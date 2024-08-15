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Астахов Яков Сергеевич

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Место рождения

Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха

Дата рождения

21.03.1896

Дата смерти

16.07.1943

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1896

Отец: Астахов Сергей не известно

Мать: Юрина Пелагея Васильевна

Астахов Яков Сергеевич погиб на войне, герой. В Красноярском музее о нем рассказывают.
Смерть
16.07.1943
Лейтенант, __.__.1896, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Грязнуха, Место службы: 1 пул. полк 1 гв. м. див.. Картотека ранений. Гв. мл. лейтенант, 21.03.1896, Красноярский край, Курагинский р-н, с... Показать все

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