Сеченой Тимофей Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеченой Тимофей Егоров

Сеченой Тимофей Егоров

avatar

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

28.07.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сеченой Егор

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Зырянова Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Сеченой Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Забродина Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1802

Сын: Сеченой Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1804

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1805

Сын: Сеченой Михей Тимофеев

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сеченой Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеченая Домна Стефанова

Смерть
28.07.1830
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: раком
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close