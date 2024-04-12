Сеченой Тимофей Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти28.07.1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Сеченой Егор
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Зырянова Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Забродина Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
10.03.1802
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
04.03.1804
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
13.08.1805
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Сеченая Домна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеченая Домна Стефанова
Смерть
28.07.1830
Причина смерти: раком