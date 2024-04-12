Сеченой Михей Тимофеев
Место рождения
Дата рождения13.08.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1805
Отец: Сеченой Тимофей Егоров
Мать: Сеченая Домна Стефанова
Бракосочетание
25.01.1828
Жена: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
20.04.1829
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
22.06.1830
Сын: Сеченой Петр Михиев
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
30.06.1831
Дочь: Марфа Михеева
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
12.09.1832
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
07.04.1834
Дочь: Ирина Михеева
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
01.10.1835
Сын: Сеченой Петр Михеев
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Рождение ребёнка
01.05.1839
Мать ребёнка: Сеченая Фекла Саввинова
Смерть
Неизвестно