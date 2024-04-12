Сеченая (Койнова) Фекла Саввинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Койнов Саввин Николаев
Бракосочетание
25.01.1828
Рождение ребёнка
20.04.1829
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
22.06.1830
Сын: Сеченой Петр Михиев
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
30.06.1831
Дочь: Марфа Михеева
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
12.09.1832
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
07.04.1834
Дочь: Ирина Михеева
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
01.10.1835
Сын: Сеченой Петр Михеев
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Рождение ребёнка
01.05.1839
Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев
Смерть
Неизвестно