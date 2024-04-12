Сеченая (Койнова) Фекла Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Койнова) Фекла Саввинова

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Место рождения

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Койнов Саввин Николаев

Мать: не указана

Малая Койнова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
25.01.1828

Муж: Сеченой Михей Тимофеев

Рождение ребёнка
20.04.1829

Сын: Сеченой Феодор Михеев

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1830

Сын: Сеченой Петр Михиев

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.06.1831

Дочь: Марфа Михеева

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1832

Сын: Сеченой Никита Михеев

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1834

Дочь: Ирина Михеева

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Сеченой Петр Михеев

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1839

Сын: Сеченой АфанасийМихеев

Отец ребёнка: Сеченой Михей Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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