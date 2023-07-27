Сеченая (Сеченая) Домна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Сеченая) Домна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

24.06.1815

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Зырянова Анисья Тимофеева

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Сеченой Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Забродина Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1802

Сын: Сеченой Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1804

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.08.1805

Сын: Сеченой Михей Тимофеев

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сеченой Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеченой Тимофей Егоров

Смерть
24.06.1815
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от сильного кровотечения