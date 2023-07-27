Сеченая (Сеченая) Домна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти24.06.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Зырянова Анисья Тимофеева
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Забродина Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
10.03.1802
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
04.03.1804
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
13.08.1805
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Сеченой Тимофей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.06.1815
Причина смерти: от сильного кровотечения