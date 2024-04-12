Забродина (Сеченова) Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабродина (Сеченова) Матрона Тимофеева

Забродина (Сеченова) Матрона Тимофеева

avatar

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Сеченой Тимофей Егоров

Мать: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1826

Муж: Забродин Прокопий Матвиев

Рождение ребёнка
30.11.1826

Дочь: Варвара Прокопиева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1828

Дочь: Агафья Прокопьева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1829

Дочь: Пелагия Прокопьева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1830

Сын: Забродин Елиазар Прокопьев

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.03.1832

Сын: Забродин Никита Прокопьев

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Матрона Прокопиева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1834

Дочь: Феодосия Прокопиева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1836

Сын: Забродин Филипп Прокопиев

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1837

Сын: Забродин Андрей Прокопиев

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Рождение ребёнка
08.01.1839

Дочь: Домника Прокопиева

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Забродин Ефим Прокопьев

Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close