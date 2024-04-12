Забродина (Сеченова) Матрона Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сеченой Тимофей Егоров
Мать: Сеченая Домна Стефанова
Дочь: Варвара Прокопиева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Дочь: Агафья Прокопьева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Дочь: Пелагия Прокопьева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Сын: Забродин Елиазар Прокопьев
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Сын: Забродин Никита Прокопьев
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Дочь: Матрона Прокопиева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Дочь: Феодосия Прокопиева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Сын: Забродин Филипп Прокопиев
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Сын: Забродин Андрей Прокопиев
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Дочь: Домника Прокопиева
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев
Отец ребёнка: Забродин Прокопий Матвиев