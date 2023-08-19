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Сеченой Василий Тимофеев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сеченой Тимофей Егоров

Мать: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.02.1823

Жена: Сеченая Меланья Алексиева

Рождение ребёнка
22.01.1824

Сын: Сеченой Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1826

Сын: Сеченой Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1827

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1828

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1829

Дочь: Афанасия Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1829

Сын: Сеченой Андроник Васильев

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1831

Дочь: Феодосия Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1832

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1833

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1840

Дочь: Дорофея Васильева

Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно