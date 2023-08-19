Сеченой Василий Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Сеченой Тимофей Егоров
Мать: Сеченая Домна Стефанова
Бракосочетание
07.02.1823
Рождение ребёнка
22.01.1824
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
17.01.1826
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
02.03.1827
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
15.04.1828
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
16.10.1829
Дочь: Афанасия Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
16.10.1829
Сын: Сеченой Андроник Васильев
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
01.06.1831
Дочь: Феодосия Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
07.08.1832
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
17.11.1833
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Рождение ребёнка
05.02.1840
Дочь: Дорофея Васильева
Мать ребёнка: Сеченая Меланья Алексиева
Смерть
Неизвестно