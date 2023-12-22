Зырянова (Сеченая) Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова (Сеченая) Анисья Тимофеева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сеченой Тимофей Егоров

Мать: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1821

Муж: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рождение ребёнка
12.01.1822

Сын: Зырянов Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1823

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Зырянов Андрей Евдокимов

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1828

Сын: Зырянов Стефан Евдокимов

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Зырянов Давид Евдокимов

Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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