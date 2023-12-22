Зырянова (Сеченая) Анисья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Сеченой Тимофей Егоров
Мать: Сеченая Домна Стефанова
Бракосочетание
02.02.1821
Рождение ребёнка
12.01.1822
Сын: Зырянов Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Рождение ребёнка
06.04.1823
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Рождение ребёнка
25.04.1828
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Рождение ребёнка
21.06.1833
Отец ребёнка: Зырянов Евдоким Прокопьев
Смерть
Неизвестно