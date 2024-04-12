Зырянов Евдоким Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Зырянов Прокопий
Бракосочетание
16.05.1811
Рождение ребёнка
30.06.1811
Дочь: Феврония Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
20.10.1812
Дочь: Ударцова Неонила Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
08.01.1815
Дочь: Татьяна Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
06.02.1817
Дочь: Агафья Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
16.03.1818
Дочь: Дария Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
05.04.1820
Сын: Зырянов Георгий Евдокимов
Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова
Бракосочетание
02.02.1821
Рождение ребёнка
12.01.1822
Сын: Зырянов Григорий Евдокимов
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
06.04.1823
Дочь: Мария Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825
Дочь: Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
25.04.1828
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
21.06.1833
Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева
Смерть
Неизвестно