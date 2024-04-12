Зырянов Евдоким Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Евдоким Прокопьев

Зырянов Евдоким Прокопьев

avatar

Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Зырянов Прокопий

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.05.1811

Жена: Зырянова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
30.06.1811

Дочь: Феврония Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1812

Дочь: Ударцова Неонила Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1815

Дочь: Татьяна Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1817

Дочь: Агафья Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1818

Дочь: Дария Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1820

Сын: Зырянов Георгий Евдокимов

Мать ребёнка: Зырянова Евдокия Михайлова

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
02.02.1821

Жена: Зырянова Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
12.01.1822

Сын: Зырянов Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1823

Дочь: Мария Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825

Дочь: Анастасия Евдокимова

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Зырянов Андрей Евдокимов

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1828

Сын: Зырянов Стефан Евдокимов

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1833

Сын: Зырянов Давид Евдокимов

Мать ребёнка: Зырянова Анисья Тимофеева

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close