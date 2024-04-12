Сеченой Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Сеченой Тимофей Егоров
Мать: Сеченая Домна Стефанова
Бракосочетание
24.04.1819
Рождение ребёнка
21.10.1819
Сын: Сеченой Яков Иванов
Мать ребёнка: Сеченая (шаламова) Марфа Петрова
Рождение ребёнка
17.09.1821
Мать ребёнка: Сеченая (шаламова) Марфа Петрова
Бракосочетание
21.04.1835
Смерть
Неизвестно