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Сеченой Иван Тимофеев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Сеченой Тимофей Егоров

Мать: Сеченая Домна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.04.1819

Жена: Сеченая (шаламова) Марфа Петрова

Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Сеченой Яков Иванов

Мать ребёнка: Сеченая (шаламова) Марфа Петрова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1821

Сын: Сеченой Евстафий Иванов

Мать ребёнка: Сеченая (шаламова) Марфа Петрова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.04.1835

Жена: Сеченая Иульяния Яковлева

Смерть
Неизвестно
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