Сеченая (Шаламова) (Шаламова) Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Шаламова) (Шаламова) Марфа Петрова

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Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

20.01.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.04.1819

Муж: Сеченой Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
21.10.1819

Сын: Сеченой Яков Иванов

Отец ребёнка: Сеченой Иван Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1821

Сын: Сеченой Евстафий Иванов

Отец ребёнка: Сеченой Иван Тимофеев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
20.01.1835
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от разслабления