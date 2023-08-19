Сеченая (Шаламова) (Шаламова) Марфа Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смерти20.01.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1819
Рождение ребёнка
21.10.1819
Сын: Сеченой Яков Иванов
Отец ребёнка: Сеченой Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
17.09.1821
Отец ребёнка: Сеченой Иван Тимофеев
Смерть
20.01.1835
Причина смерти: от разслабления