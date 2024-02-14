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(Абдулганиева) Файрузя

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1894

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Закиров Абдул Гани

Мать: Бадижамал (Бядиянь)

Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Камаев Ахмед Умярович

Отец ребёнка: Камаев Умяр

Рождение ребёнка
12.10.1921

Сын: Камаев Хамит Умярович

Отец ребёнка: Камаев Умяр

Рождение ребёнка
1926

Сын: Камаев Абдулвалит Умярович

Отец ребёнка: Камаев Умяр

Рождение ребёнка
1928

Сын: Камаев Абдулбяр Умярович

Отец ребёнка: Камаев Умяр

Рождение ребёнка
1934

Сын: Камаев Абдулкадер

Отец ребёнка: Камаев Умяр

Смерть
1975

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