(Абдулганиева) Файрузя
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения1894
Дата смерти1975
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Закиров Абдул Гани
Мать: Бадижамал (Бядиянь)
Рождение ребёнка
25.05.1918
Отец ребёнка: Камаев Умяр
Рождение ребёнка
12.10.1921
Отец ребёнка: Камаев Умяр
Рождение ребёнка
1926
Сын: Камаев Абдулвалит Умярович
Отец ребёнка: Камаев Умяр
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Камаев Умяр
Рождение ребёнка
1934
Сын: Камаев Абдулкадер
Отец ребёнка: Камаев Умяр