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Камаев Умяр

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Камаев Жалялетдин

Мать: (Низаметдин Кызы) Жамиля

Рождение ребёнка
25.05.1918

Сын: Камаев Ахмед Умярович

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
12.10.1921

Сын: Камаев Хамит Умярович

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1926

Сын: Камаев Абдулвалит Умярович

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1928

Сын: Камаев Абдулбяр Умярович

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Рождение ребёнка
1934

Сын: Камаев Абдулкадер

Мать ребёнка: (Абдулганиева) Файрузя

Смерть
Неизвестно

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