Камаев Абдулбяр Умярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Абдулбяр Умярович

Место рождения

д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Камаев Умяр

Мать: (Абдулганиева) Файрузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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