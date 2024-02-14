Камаев Абдулбяр Умярович
Место рожденияд.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Камаев Умяр
Мать: (Абдулганиева) Файрузя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно