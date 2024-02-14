Камаев Ахмед Умярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамаев Ахмед Умярович

Камаев Ахмед Умярович

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

25.05.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1918

Отец: Камаев Умяр

Мать: (Абдулганиева) Файрузя

Военная награда
Неизвестно
Камаев Ахмед Умярович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, с. Чембелей. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.