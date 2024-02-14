Камаев Ахмед Умярович
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рождения25.05.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1918
Отец: Камаев Умяр
Мать: (Абдулганиева) Файрузя
Военная награда
Неизвестно
Камаев Ахмет Умарович Капитан. __.__.1918 Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Чимбили. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За победу над Японией» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 13.09.1945 Орден Красной Звезды 30.09.1945 Медаль «За победу над Японией» 25.07.1949 Медаль «За боевые заслуги»
Камаев Ахмед Умярович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1918 Горьковская обл., Красно-Октябрьский р-н, с. Чембелей. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно