Камаев Хамит Умярович
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения12.10.1921
Дата смерти02.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1921
Отец: Камаев Умяр
Мать: (Абдулганиева) Файрузя
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Камаев Хамид Умярович рядовой В архив Дата рождения __.__.1922 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 24 мсп 16 бр. СЗФ ( 24 мсп,... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1948
Рождение ребёнка
02.10.1950
Рождение ребёнка
14.08.1952
Рождение ребёнка
14.01.1955
Рождение ребёнка
21.10.1956
Рождение ребёнка
07.11.1961
Смерть
02.07.2001