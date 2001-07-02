Камаев Хамит Умярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамаев Хамит Умярович

Камаев Хамит Умярович

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

12.10.1921

Дата смерти

02.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1921

Отец: Камаев Умяр

Мать: (Абдулганиева) Файрузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева (Мустафина) Найля

Военная награда
Неизвестно
Камаев Хамид Умярович рядовой В архив Дата рождения __.__.1922 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 24 мсп 16 бр. СЗФ ( 24 мсп,... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Рождение ребёнка
02.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Рождение ребёнка
14.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Рождение ребёнка
21.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Рождение ребёнка
07.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева (Мустафина) Найля

Смерть
02.07.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.