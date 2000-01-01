Двинянинова (Трапицына) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Кострова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Попова София Андреевна
Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904