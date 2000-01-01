Двинянинова (Трапицына) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянинова (Трапицына) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Трапицын Николай Иванович

Мать: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Кострова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Попова София Андреевна

Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Двинянинов Андрей Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904
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