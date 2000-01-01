Трапицын Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Трапицын Иван Иванович
Мать: Трапицына Анна Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Трапицын Аполлоний Николаевич
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Двинянинова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Трапицын Константин Николаевич
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Филиппова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 24.06.1854
Сын: Трапицын Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1858
Сын: Трапицын Николай Николаевич
Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ивкино 1832, с. Елгань 1850
Смерть
1865