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Трапицын Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Трапицын Иван Иванович

Мать: Трапицына Анна Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Трапицын Аполлоний Николаевич

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Двинянинова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Трапицын Константин Николаевич

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Филиппова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Трапицын Иван Николаевич

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 24.06.1854

Сын: Трапицын Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Трапицын Николай Николаевич

Мать ребёнка: Трапицына Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ивкино 1832, с. Елгань 1850
Смерть
1865
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