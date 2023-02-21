Трапицына (Репина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицына (Репина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Трапицын Аполлоний Николаевич

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Трапицын Константин Николаевич

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Двинянинова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Филиппова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Трапицын Иван Николаевич

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 24.06.1854

Сын: Трапицын Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Трапицын Николай Николаевич

Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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