Трапицына (Репина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Трапицын Аполлоний Николаевич
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Трапицын Константин Николаевич
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Двинянинова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Филиппова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 24.06.1854
Сын: Трапицын Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1858
Сын: Трапицын Николай Николаевич
Отец ребёнка: Трапицын Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно