Трапицын Аполлоний Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Голубева Александра Аполлониевна
Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Трапицын Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отрыганьева Елизавета Аполлониевна
Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Рождественское Урж. у. 1859, с. Лекарево 1874
Смерть
1874