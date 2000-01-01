Трапицын Аполлоний Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицын Аполлоний Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Трапицын Николай Иванович

Мать: Трапицына Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Голубева Александра Аполлониевна

Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Трапицын Николай Аполлонович

Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отрыганьева Елизавета Аполлониевна

Мать ребёнка: Трапицына Клавдия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Рождественское Урж. у. 1859, с. Лекарево 1874
Смерть
1874
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