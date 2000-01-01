Трапицына Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Голубева Александра Аполлониевна
Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Трапицын Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Отрыганьева Елизавета Аполлониевна
Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно