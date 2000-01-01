Трапицына Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трапицына Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Голубева Александра Аполлониевна

Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Трапицын Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Отрыганьева Елизавета Аполлониевна

Отец ребёнка: Трапицын Аполлоний Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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