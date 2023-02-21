Кострова (Двинянинова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
19.05.1901
Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно