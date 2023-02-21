Кострова (Двинянинова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова (Двинянинова) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Двинянинов Андрей Андреевич

Мать: Двинянинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Костров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Костров Леонид Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Костров Николай Иванович

Отец ребёнка: Костров Иван Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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