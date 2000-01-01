Двинянинов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянинов Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1843

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843

Отец: Двинянинов Андрей Львович

Мать: Двинянинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Кострова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Попова София Андреевна

Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопатина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Елгань с 1864, с. Васильевское с 1904
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