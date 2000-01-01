Двинянинов Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1843
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Кострова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Попова София Андреевна
Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопатина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Двинянинова Людмила Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Елгань с 1864, с. Васильевское с 1904