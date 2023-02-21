Попова (Двинянинова) София Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно