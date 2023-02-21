Попова (Двинянинова) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Двинянинова) София Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Двинянинов Андрей Андреевич

Мать: Двинянинова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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