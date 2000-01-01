Попов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Попова София Андреевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Попова София Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Попова София Андреевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Попова София Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Орлов 1911