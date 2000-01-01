Попов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Попова София Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Попова София Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Попова София Андреевна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Попова София Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Орлов 1911
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