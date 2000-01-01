Двинянинов Андрей Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1843
Сын: Двинянинов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Двинянинова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Двинянинов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Двинянинова Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ошлань 1843-1876
Смерть
1859