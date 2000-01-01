Двинянинов Андрей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянинов Андрей Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1843

Сын: Двинянинов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Двинянинова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Двинянинов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Двинянинова Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Ошлань 1843-1876
Смерть
1859
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