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Костров Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Костров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Костров Леонид Иванович

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
19.05.1901

Сын: Костров Николай Иванович

Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Васильевское Нол. у. 1890
Смерть
1904
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