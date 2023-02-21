Костров Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
19.05.1901
Мать ребёнка: Кострова Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Васильевское Нол. у. 1890
Смерть
1904