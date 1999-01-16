Меркескина (Харченко) Федосья (Федора) Фаддеевна
Место рождениях. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Дата рождения19.09.1911
Дата смерти10.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911
Отец: Харченко Фаддей
Мать: Ефимия
х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Акимова Валентина Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
Россия
Рождение ребёнка
12.07.1937
Дочь: Поклонская Нина Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
Россия
Рождение ребёнка
07.10.1939
Дочь: Дикарева Зинаида Родионовна
Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович
с. Троицкое Тюльганского района
Смерть
10.11.1985
с. Троицкое Тюльганского района
Причина смерти: Болезнь (онкозаболевание правого легкого 4 кл. гр.)
Похороны
Неизвестно
ст. Владимировка Тюльганского района Оренбургской области