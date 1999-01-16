Меркескина (Харченко) Федосья (Федора) Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркескина (Харченко) Федосья (Федора) Фаддеевна

Меркескина (Харченко) Федосья (Федора) Фаддеевна

avatar

Место рождения

х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)

Дата рождения

19.09.1911

Дата смерти

10.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1911

Отец: Харченко Фаддей

Мать: Ефимия

х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Акимова Валентина Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

Россия
Рождение ребёнка
12.07.1937

Дочь: Поклонская Нина Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

Россия
Рождение ребёнка
07.10.1939

Дочь: Дикарева Зинаида Родионовна

Отец ребёнка: Меркескин Родион Петрович

с. Троицкое Тюльганского района
Смерть
10.11.1985
с. Троицкое Тюльганского района
Причина смерти: Болезнь (онкозаболевание правого легкого 4 кл. гр.)
Похороны
Неизвестно
ст. Владимировка Тюльганского района Оренбургской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close