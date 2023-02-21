Меркескин Родион Петрович
Место рождениях. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Дата рождения1903
Дата смерти14.01.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Меркескин Петр
Мать: Меркескина Анна Ивановна
х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Акимова Валентина Родионовна
Мать ребёнка: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна
Россия
Рождение ребёнка
12.07.1937
Дочь: Поклонская Нина Родионовна
Мать ребёнка: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна
Россия
Рождение ребёнка
07.10.1939
Дочь: Дикарева Зинаида Родионовна
Мать ребёнка: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна
с. Троицкое Тюльганского района
Военная служба
Неизвестно
334 СД сапер, красноармеец
Смерть
14.01.1942
Первичное место захоронения Калининская обл., Кировский р-н, Шуваевский с/с, ст. Шуваево, около
Причина смерти: Убит в бою
Похороны
26.07.1943
Перезахоронен 26 июля 1943 д. Дорожкино, Велижский район Смоленской области