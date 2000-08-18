Дикарева (Меркескина) Зинаида Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарева (Меркескина) Зинаида Родионовна

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Место рождения

с. Троицкое Тюльганского района

Дата рождения

07.10.1939

Дата смерти

18.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939

Отец: Меркескин Родион Петрович

Мать: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна

с. Троицкое Тюльганского района
Бракосочетание
21.01.1963

Муж: Дикарёв Константин Петрович

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
20.10.1963

Дочь: Юдина Нина Константиновна

Отец ребёнка: Дикарёв Константин Петрович

п. Карагач Беляевского района
Рождение ребёнка
29.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дикарёв Константин Петрович

с. Карагач Беляевского района Оренбургской области
Образование
Неизвестно
Закройщик верхней женской, мужской одежды и легкого платья
Смерть
18.08.2000
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (рассеянный склероз)
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"
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