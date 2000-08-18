Дикарева (Меркескина) Зинаида Родионовна
Место рожденияс. Троицкое Тюльганского района
Дата рождения07.10.1939
Дата смерти18.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1939
с. Троицкое Тюльганского района
Бракосочетание
21.01.1963
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
20.10.1963
Дочь: Юдина Нина Константиновна
Отец ребёнка: Дикарёв Константин Петрович
п. Карагач Беляевского района
Рождение ребёнка
29.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дикарёв Константин Петрович
с. Карагач Беляевского района Оренбургской области
Образование
Неизвестно
Закройщик верхней женской, мужской одежды и легкого платья
Смерть
18.08.2000
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (рассеянный склероз)
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"