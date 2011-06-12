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Дикарёв Константин Петрович

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Место рождения

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)

Дата рождения

16.07.1936

Дата смерти

12.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936

Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Образование
По 1952
5 классов средней школы с. Разномойка
Бракосочетание
21.01.1963

Жена: Дикарева Зинаида Родионовна

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
20.10.1963

Дочь: Юдина Нина Константиновна

Мать ребёнка: Дикарева Зинаида Родионовна

п. Карагач Беляевского района
Рождение ребёнка
29.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дикарева Зинаида Родионовна

с. Карагач Беляевского района Оренбургской области
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Военная служба
Неизвестно
В армии не служил
Смерть
12.06.2011
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (онкология)
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"
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