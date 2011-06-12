Дикарёв Константин Петрович
Место рожденияс. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Дата рождения16.07.1936
Дата смерти12.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1936
Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Образование
По 1952
5 классов средней школы с. Разномойка
Бракосочетание
21.01.1963
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
20.10.1963
Дочь: Юдина Нина Константиновна
Мать ребёнка: Дикарева Зинаида Родионовна
п. Карагач Беляевского района
Рождение ребёнка
29.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дикарева Зинаида Родионовна
с. Карагач Беляевского района Оренбургской области
Работа или профессия
Неизвестно
тракторист
Военная служба
Неизвестно
В армии не служил
Смерть
12.06.2011
Оренбург
Причина смерти: Болезнь (онкология)
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"