Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДикарёва (Антонова) Анна Ивановна

Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)

Дата рождения

31.01.1909

Дата смерти

05.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909

Отец: Антонов Иван Семенович

Мать: Антонова Наталья Порфирьевна

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Регистрация рождения в церкви Разномойки
Бракосочетание
08.04.1931

Муж: Дикарёв Петр Тимофеевич

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
При вступлении в брак возраст мужа 23 года, жены 21 год.
Рождение ребёнка
26.05.1933

Сын: Дикарёв Александр Петрович

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
16.07.1936

Сын: Дикарёв Константин Петрович

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Дикарёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Смерть
05.08.1992
п. Карагач Беляевского района
Причина смерти: Болезнь (хроническая сердечная недостаточность)
Похороны
Неизвестно
п. Карагач Беляевского района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close