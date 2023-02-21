Дикарёва (Антонова) Анна Ивановна
Место рожденияс. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Дата рождения31.01.1909
Дата смерти05.08.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Регистрация рождения в церкви Разномойки
Бракосочетание
08.04.1931
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
При вступлении в брак возраст мужа 23 года, жены 21 год.
Рождение ребёнка
26.05.1933
Сын: Дикарёв Александр Петрович
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
16.07.1936
Сын: Дикарёв Константин Петрович
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
05.09.1940
Отец ребёнка: Дикарёв Петр Тимофеевич
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Смерть
05.08.1992
п. Карагач Беляевского района
Причина смерти: Болезнь (хроническая сердечная недостаточность)
Похороны
Неизвестно
п. Карагач Беляевского района