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Дикарёв Николай Петрович

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Место рождения

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)

Дата рождения

05.09.1940

Дата смерти

29.05.2017

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940

Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич

Мать: Дикарёва Анна Ивановна

с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дикарёв Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.2017
с. Пестравка, Самарская область, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Пестравка, Самарская область, Россия
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