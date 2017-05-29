Дикарёв Николай Петрович
Место рожденияс. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Дата рождения05.09.1940
Дата смерти29.05.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1940
Отец: Дикарёв Петр Тимофеевич
Мать: Дикарёва Анна Ивановна
с. Разномойка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дикарёв Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.2017
с. Пестравка, Самарская область, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Пестравка, Самарская область, Россия