Меркескина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Меркескин Родион Петрович
Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович
х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Селивёрстова Александра Петровна
Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маткова Ксения Петровна
Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович
Смерть
Неизвестно