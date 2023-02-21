Меркескина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркескина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Меркескин Родион Петрович

Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович

х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Селивёрстова Александра Петровна

Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маткова Ксения Петровна

Отец ребёнка: Меркескин Петр Ефимович

Смерть
Неизвестно
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