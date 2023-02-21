Селивёрстова (Меркескина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивёрстова (Меркескина) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

30.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Меркескин Петр Ефимович

Мать: Меркескина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1928

Дочь: Минько Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печорина Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Раиса Семёновна

Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич

Смерть
30.09.1990
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"
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