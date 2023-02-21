Селивёрстова (Меркескина) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти30.09.1990
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Меркескин Петр Ефимович
Мать: Меркескина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1928
Дочь: Минько Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печорина Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькова Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Селиверстов Семен Сергеевич
Смерть
30.09.1990
Похороны
Неизвестно
Оренбург, кладбищенский комплекс "Степной"