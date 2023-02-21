Селиверстов Семен Сергеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Троицкий р-н, с. Троицкое
Дата рождения1903
Дата смертиПосле ?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Троицкое
Рождение ребёнка
03.11.1928
Дочь: Минько Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печорина Тамара Семеновна
Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князькова Раиса Семёновна
Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна
Смерть
После ?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести