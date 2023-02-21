Селиверстов Семен Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Семен Сергеевич

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Место рождения

Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Троицкое

Дата рождения

1903

Дата смерти

После ?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Троицкое
Рождение ребёнка
03.11.1928

Дочь: Минько Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печорина Тамара Семеновна

Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князькова Раиса Семёновна

Мать ребёнка: Селивёрстова Александра Петровна

Смерть
После ?.02.1942
Причина смерти: пропал без вести
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