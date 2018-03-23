Поклонская (Меркескина) Нина Родионовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.07.1937
Дата смерти23.03.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1958
Рождение ребёнка
30.03.1962
Рождение ребёнка
24.02.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2018
с. Владимировка Тюльганского района