Поклонская (Меркескина) Нина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поклонская (Меркескина) Нина Родионовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.07.1937

Дата смерти

23.03.2018

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЮ
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937

Отец: Меркескин Родион Петрович

Мать: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поклонский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поклонский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
24.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поклонский Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поклонский Владимир Николаевич

Смерть
23.03.2018
с. Владимировка Тюльганского района
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