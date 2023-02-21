Харченко Фаддей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Харченко Кирилл Фаддеевич
Мать ребёнка: Ефимия
Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Ивановка, х. Холодный ключ
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна
Мать ребёнка: Ефимия
х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Фаддеевна
Мать ребёнка: Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмарина Матрена Фаддеевна
Мать ребёнка: Ефимия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
х. Холодные Ключи Тюльганского района (стар. Троицкого района)