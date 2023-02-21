Харченко Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Фаддей

Харченко Фаддей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Харченко Кирилл Фаддеевич

Мать ребёнка: Ефимия

Чкаловская обл., Троицкий р-н, с. Ивановка, х. Холодный ключ
Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Меркескина Федосья (Федора) Фаддеевна

Мать ребёнка: Ефимия

х. Старая Купля (Междуречье) Тюльганского района (стар. Чкаловская обл., Троицкий р-н)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Фаддеевна

Мать ребёнка: Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмарина Матрена Фаддеевна

Мать ребёнка: Ефимия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
х. Холодные Ключи Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close